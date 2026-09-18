|
|
|
Воспитательный процесс приостановлен в 7 детских садах из-за интоксикации детей
18.09.2026 11:26
По информации Агентства по управлению детскими садами Тбилиси, в 7 государственных детских садах приостановлен воспитательный процесс, остальные 183 детских сада продолжают функционировать. Причиной стали зафиксированные в нескольких государственных детских садах признаки интоксикации.
По их же информации, агентство совместно со всеми соответствующими ведомствами, в том числе со Службой эпидемиологического надзора Тбилиси, проводит необходимые мероприятия.
«В нескольких государственных детских садах Тбилиси у зарегистрированных воспитанников была зафиксирована повышенная температура, в ряде случаев — тошнота и рвота, в связи с чем они обратились в различные клиники. По рекомендации эпидемиологов и в соответствии с законодательством в 7 государственных детских садах в целях предотвращения эпидемиологических рисков был приостановлен воспитательный процесс, остальные 183 детских сада продолжают функционировать.
Агентство совместно со всеми соответствующими ведомствами, в том числе со Службой эпидемиологического надзора Тбилиси, Национальным агентством продовольствия, Следственной службой Министерства финансов Грузии и Национальным центром по контролю заболеваний, в координации проводит все необходимые мероприятия», — говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна