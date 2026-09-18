МВД изъяло в Тбилиси и регионах особо крупное количество наркотиков, задержаны 11 человек

18.09.2026 11:38





Сотрудники патрульной полиции, Центрального департамента криминальной полиции, а также департаментов полиции Тбилиси, Имерети и Самегрело — Земо Сванети Министерства внутренних дел Грузии в разное время задержали 11 человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении особо крупного количества наркотических средств, содействии их реализации, а также незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщает МВД.



По информации ведомства, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранные граждане.



«В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по уголовным делам, установлено, что часть обвиняемых размещала наркотические средства в заранее выбранных местах, после чего отправляла заинтересованным лицам соответствующие координаты и фотографии.



В результате обыска личных вещей и временных мест проживания обвиняемых, а также указанных ими мест полиция изъяла в качестве вещественных доказательств подготовленные к реализации особо крупные количества различных видов наркотических средств, в том числе «кокаин», «героин», «метадон», «альфа-PVP“, «марихуану» и растение «каннабис».



В результате следственных действий правоохранители также изъяли материалы, необходимые для расфасовки наркотических средств, а также деньги, предположительно полученные от реализации наркотиков.



Расследование проводится по статьям 260, 2604 и 2651 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного заключения», — говорится в распространенной МВД информации.







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