Следственная служба начала расследование по факту интоксикации в детских садах и яслях

18.09.2026 11:29





По факту интоксикации воспитанников и воспитателя в расположенных в Тбилиси детских садах расследование было незамедлительно начато сразу после получения сообщения, — соответствующую информацию распространяет Следственная служба Министерства финансов Грузии.



Расследование ведётся по части второй статьи 198 Уголовного кодекса Грузии — по факту изготовления и реализации продукции, опасной для жизни или здоровья человека, что создало угрозу жизни или здоровью человека.



«По имеющейся на данном этапе информации, признаки интоксикации отмечаются у 55 воспитанников и 1 воспитателя из 20 расположенных в Тбилиси детских садов. Они обратились за медицинской помощью в 6 расположенных в Тбилиси медицинских учреждениях.



В рамках продолжающегося расследования уже допрошены более 50 законных представителей воспитанников и сотрудники медицинских учреждений.



С целью своевременного установления обстоятельств дела следственные и процессуальные действия, в том числе обыски, интенсивно проводились в течение всей ночи в 4 детских садах и 3 компаниях, поставляющих продукты питания для детских садов.



Следственные действия осуществляются в тесном сотрудничестве с соответствующими подразделениями Министерства внутренних дел Грузии и юридическим лицом публичного права — Национальным агентством продовольствия Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. В мероприятиях по проведению обысков также участвуют представители Национального агентства продовольствия.



По имеющейся на данном этапе информации, интоксикация может быть связана с бактериальной инфекцией, источником которой, предположительно, являются продукты питания, употреблённые в детских садах. Какой именно продукт стал причиной интоксикации, будет установлено в результате соответствующей экспертизы.



Расследование продолжается. Из всех детских садов, где были зафиксированы случаи интоксикации, будут изъяты имеющие значение для дела предметы, документы и продукты питания.



Дополнительная информация о ходе расследования и его результатах будет предоставлена общественности», — говорится в информации.





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