Срок выбора образовательных программ для желающих участвовать в т.н вторичном зачислении истекает

18.09.2026 11:51





Срок выбора образовательных программ для желающих участвовать в т.н вторичном зачислении истекает. Об этом говорится в информации Национального центра оценивания и экзаменов.



Как пояснили в центре, без выбора программ абитуриент не сможет участвовать в процессе вторичного зачисления.



«Национальный центр оценивания и экзаменов напоминает абитуриентам, что сегодня, 18 сентября, в 18:00 истекает срок выбора образовательных программ. До этого времени они могут выбрать любое количество желаемых образовательных программ. Без выбора программ абитуриент не сможет участвовать в процессе вторичного зачисления.



Для выбора программ абитуриент должен зайти на регистрационный портал www.online.naec.ge, выбрать баннер «Единые национальные экзамены — вторичное зачисление», пройти авторизацию с помощью личного номера и уже имеющегося пароля, а затем выбрать желаемые образовательные программы.



Напоминаем, что право участвовать во вторичном зачислении имеет абитуриент, который на Единых национальных экзаменах 2026 года преодолел установленный минимальный порог компетенции по каждому предмету, однако не получил право на зачисление; а также абитуриент, который не преодолел установленный минимальный порог компетенции по каждому предмету на Единых национальных экзаменах 2026 года, но преодолел минимальный порог компетенции, установленный для профессиональных образовательных программ», — говорится в информации.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





