

ЕНД: Мы не примем участия ни в каких выборах в условиях «кадыровизации» Грузии

15.04.2025 16:34





Политсекретарь партии «Нацдвижение» Гия Барамидзе заявил, что ни в каких выборах «Грузинской мечты» — в условиях «кадыровизации, белорусизации» — партия участия не примет. Он подчеркнул, что никто до сих пор не смог «уничтожить» партию Саакашвили, как это обещали в «Мечте».



Так оппозиционный политик прокомментировал заявление Мамуки Мдинарадзе, парламентского лидера «Грузинской мечты», о том, что сначала «коллективное Нацдвижение» может воспользоваться шансом принять участие в выборах в органы местного самоуправления, где народ им даст соответствующий ответ, а уж потом «Мечта» обратится в Конституционный суд (КС) с иском против них, подкрепленным «четкими фактами», которые обеспечит им временная комиссия по оценке правления команды Саакашвили в 2003-2012 годах.



«Ну, вы же знаете, что когда этот раб Путина, Боренька Иванишвили, пришел к власти, он публично заявил, что задача состоит в том, чтобы уничтожить «Национальное движение». А не выполнять свои обещания людям — дать рабочие места, «легкие деньги», которые он обещал, процветание, которое только он и его банда получили за счет ограбления людей.



Что они говорят, а чего не говорят, для нас не имеет значения. Являетесь ли вы представителем СМИ или другим заинтересованным лицом, не обращайте внимания на эти глупости. Они занимаются пиаром.



У них давно в планах уничтожить «Национальное движение», но до сих пор они нас не уничтожили и не смогут уничтожить. Что касается участия в выборах, то, конечно, мы не собираемся участвовать в выборах в условиях кадыровизации, белорусизации, и никакая другая нормальная партия», — заключил Гия Барамидзе.





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