

Парламент принял в первом чтении законодательный пакет, связанный с запретом политических партий

15.04.2025 16:53





Парламент поддержал в первом чтении законодательный пакет, связанный с запретом политических партий. Планируемые изменения в законе «О политических объединениях граждан» и в законе «О Конституционном суде» были приняты единогласно 83 голосами.



Законодательный пакет представлен фракцией «Грузинская мечта».



Согласно проекту, Конституционный суд сможет запретить партию, заявленная цель, суть деятельности, в том числе персональный состав которой повторяют заявленную цель, суть деятельности и персональный состав партии, уже запрещенной судом.



В рамках этих же изменений «Грузинская мечта» планирует сжать сроки вынесения решения о конституционности деятельности политической партии, а также по конституционному иску о прекращении полномочий депутата, избранного по представлению этой партии. С учетом принятого в первом чтении проекта срок вынесения решения по иску о конституционности партии не должен превышать 9 месяцев со дня подачи иска, а в избирательный период — 14 дней.



Кроме того, как заявил выступавший на пленарном заседании депутат «Грузинской мечты» Торнике Чеишвили, «исходя из определенной логики», 9-месячный срок может быть еще сокращен. По его словам, по этой теме ведутся консультации и решение будет принято в ходе второго слушания.



Согласно законодательству Грузии, партия может быть запрещена только по решению Конституционного суда.



Согласно действующему закону «О политических объединениях граждан», Конституционный суд может запретить деятельность партии, целью которой является свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии, посягательство на независимость страны, нарушение её территориальной целостности либо ведущих пропаганду войны или насилия, разжигающих национальную, местническую, религиозную и социальную рознь.



Деятельность партии может быть также прекращена на основании реорганизации или самоликвидации. После запрещения или самоликвидации партии оставшееся имущество передается государственной казне.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





