

Парламент Грузии в I чтении принял поправки в закон «О грантах»

15.04.2025 17:29





Парламент Грузии в первом чтении поддержал поправки в закон «О грантах» — пакет мер по запрету неразрешенных грантов. Во втором и третьем чтениях законопроект будет принят 16 апреля.



А после подписания документа шестым президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и после его публикации закон вступит в силу.



Напомним, в конце февраля этого года парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял поправки в закон «О грантах». После того, как он войдет в силу, будет создано государственное агентство — (ЮРПП, юридическое лицо публичного права), которое будет иметь право выдавать гранты НПО.



Позже стало известно, что в закон «О грантах» вносятся поправки, согласно которым для получения зарубежного гранта потребуется согласие правительства или конкретного уполномоченного лица, которое также будет определять правительство Грузии, а получение гранта, выданного без согласия, будет запрещено и приведет к ответственности.



Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что поправки в закон «О грантах» продиктованы тем, что политики должны принимать решение в интересах грузинского народа, поскольку, когда, к примеру, НПО получает деньги из-за рубежа, есть риск, что организация будет действовать в интересах иностранного государства. Спикер отметил, что поправки в закон «О грантах» обеспечат создание системы, когда согласие от государства должен получить донор, а не НПО.





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