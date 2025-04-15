

Выборы в органы местного самоуправления состоятся 4 октября

15.04.2025 17:33





Председатель Сакребуло Тбилиси Георгий Ткемаладзе на заседании ответил на заявление представителя оппозиции Звиада Куправа, требующего отсрочки предстоящих выборов в органы местного самоуправления, заявив, что об этом также говорится в рекомендации Совета Европы.



Как заявил Георгий Ткемаладзе, рекомендация Совета Европы не содержит такого призыва, а выборы состоятся в октябре.



«Похоже, вы решили продлить свой мандат и поэтому требуете переноса выборов. Что касается рекомендаций Совета Европы, то они не подразумевают переноса местных выборов, но даже если бы Совет Европы дал рекомендацию о переносе выборов, это немыслимо, потому что у нас есть конституция страны, у нас есть легитимный парламент, легитимное правительство и легитимный президент. Местные выборы, в соответствии с законодательством, будут объявлены 4 октября и пройдут с высокими демократическими стандартами. Уверен, что на предстоящих выборах будет присутствовать множество международных наблюдателей, в том числе из Конгресса местных самоуправлений Совета Европы. Они дадут свою оценку после выборов. Так что, к сожалению для вас, 4 октября — это крайний срок, когда ваши полномочия как депутата городского совета будут прекращены», — обратился председатель Сакребуло Тбилиси к члену движения «Единое национальное движение» Звиаду Куправа.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





