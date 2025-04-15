

Тбилисский городской суд назначил Гиви Таргамадзе залог в размере 10 000 лари

15.04.2025 19:10





Судья Тбилисского городского суда Нана Шаматава назначила бывшему председателю парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе залог в размере 10 000 лари в качестве меры пресечения.



Прокурор Натия Татиашвили запросила залог в размере 10 000 лари и отметила, что имеются как фактические, так и формальные основания для избрания меры пресечения в отношении Таргамадзе. По ее словам, Таргамадзе совершил преступление, предусмотренное статьей 349 Уголовного кодекса, когда не подчинился законному требованию временной следственной комиссии парламента и не явился на допрос.



По словам прокурора, существует риск, что Таргамадзе совершит новые преступления и скроется, поскольку инкриминируемая ему статья предусматривает лишение свободы и наказание до одного года. Прокурор отметила, что Таргамадзе неоднократно был замечен за пересечением границы, что может облегчить ему побег.



Защита утверждала обратное. По словам адвоката Беки Басилая, Таргамадзе принял политическое решение, не явившись на комиссию.



Таргамадзе был вызван на заседание временной следственной комиссии парламента 3 апреля, однако не явился, заявив, что не признает легитимность парламента и его следственной комиссии. Предварительное слушание дела назначено на 21 мая.





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