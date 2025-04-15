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Российскому сенатору пришлось отложить запланированный в Грузии турнир
15.04.2025 19:14
Международная федерация мас-рестлинга отменила спортивный турнир, который должен был пройти в городе Цхалтубо. Об этом сообщил президент федерации Александр Акимов — член Совета Федерации РФ от Якутии. По его словам, решение связано с необходимостью обеспечить безопасность российской делегации и других участников.
Соревнования были запланированы на период с 25 по 28 апреля и должны были собрать спортсменов из более чем 15 стран, включая Азербайджан, Армению, Венгрию, Данию, Египет, Индию, Конго, Мексику, Нигерию, Пакистан, Польшу и Россию.
По словам Акимова, инициативу поддержал министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе, а организацию с грузинской стороны курировала Национальная федерация мас-рестлинга под руководством Мамуки Тускадзе.
«Однако неожиданно 11 апреля 2025 года в эфире грузинского телевидения прозвучали призывы не допускать въезда в страну российских специалистов и членов спортивных сборных команд по мас-рестлингу. Эти заявления сделали Валерий Гулбани (Грузия), Валерий Газаев (Украина) и Юхи-Веса Янтти (Финляндия). Ни для кого не секрет, что эти лица в 2022 году создали альтернативную организацию по развитию мас-рестлинга в Европе», — заявил Акимов.
Он назвал происходящее «серьёзной провокацией» и сообщил об «угрозах расправы в адрес российской делегации».
«В связи с обострившейся политической ситуацией в Тбилиси, Кутаиси и Цхалтубо, из заботы о своих друзьях из разных стран, откликнувшихся на приглашение принимающей стороны и с большим желанием готовых участвовать, а также с целью недопущения угрозы их жизни и здоровью, для обеспечения безопасности всех организаторов, судей и участников турнира, — на основании ходатайства президента Федерации мас-рестлинга Грузии Мамуки Тускадзе — я принял ответственное решение о переносе места и даты проведения турнира с 25–28 апреля на более поздние сроки в этом году», — сообщил он, не уточнив, что именно подразумевается под «обострением политической ситуации» в грузинских городах.
Информация о планируемом турнире, организованном при участии России, появилась в эфире телеканала «Формула» 10 апреля. Мамука Тускадзе тогда подтвердил в комментарии каналу, что мероприятие действительно запланировано, и добавил, что в Грузию приедут все, кто «не нарушал закон об оккупации».
Мас-рестлинг — вид единоборства, родом из Якутии. Его суть заключается в перетягивании палки двумя спортсменами.
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