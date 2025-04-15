|
|
|
102 гражданина Грузии находятся под визовыми санкциями Литвы
15.04.2025 19:17
Литва включила 102 гражданина Грузии в список нежелательных лиц. Лицам, включенным в список, будет запрещен въезд в Литву до 2029–2030 годов.
Как известно, в декабре прошлого года Литва ввела визовые санкции сначала против Бидзины Иванишвили и 10 высокопоставленных чиновников МВД, а затем против Ираклия Кобахидзе и еще 16 представителей «Грузинской мечты».
В марте этого года Литва ввела санкции в отношении 74 граждан Грузии, в том числе семи судей Конституционного суда Грузии, а также грузинских судей, прокуроров и полицейских, в том числе тех, кто дал ложные показания против журналистки Мзии Амаглобели и способствовал ее незаконному задержанию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна