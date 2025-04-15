

102 гражданина Грузии находятся под визовыми санкциями Литвы

15.04.2025 19:17





Литва включила 102 гражданина Грузии в список нежелательных лиц. Лицам, включенным в список, будет запрещен въезд в Литву до 2029–2030 годов.



Как известно, в декабре прошлого года Литва ввела визовые санкции сначала против Бидзины Иванишвили и 10 высокопоставленных чиновников МВД, а затем против Ираклия Кобахидзе и еще 16 представителей «Грузинской мечты».



В марте этого года Литва ввела санкции в отношении 74 граждан Грузии, в том числе семи судей Конституционного суда Грузии, а также грузинских судей, прокуроров и полицейских, в том числе тех, кто дал ложные показания против журналистки Мзии Амаглобели и способствовал ее незаконному задержанию.





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