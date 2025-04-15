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Мдинарадзе опроверг слухи о его назначении на пост главы МВД
15.04.2025 19:52
Мамука Мдинарадзе, парламентский лидер «Грузинской мечты», не подтверждает версии СМИ о его возможном назначении на пост министра внутренних дел.
«Я со всей ответственностью заявляю, что это слух, который не получит продолжения», — заявил Мдинарадзе журналистам.
О том, что Мдинарадзе может стать министром внутренних дел накануне сообщил со ссылкой на собственные источники в политических кругах оппозиционный телеканал Formula TV. При этом утверждалось, что решение об отставке главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури уже принято.
Недавно, в начале апреля, произошла замена главы Службы госбезопасности:
пост главы СГБ покинул Григол Лилуашвили, а его место занял Анри Оханашвили – до последнего времени глава Минюста Грузии.
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