

США сорвали заявление G7 с осуждением России за удар по Сумам - Bloomberg

15.04.2025 19:57





США заявили союзникам из "Группы семи" (G7), что не поддержат заявление с осуждением российской атаки на Сумы 13 апреля, унесшей жизни 35 человек. Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".



Администрация президента США Дональда Трампа сообщила союзникам по G7, что не может подписать заявление с осуждением атаки, поскольку "работает над сохранением пространства для мирных переговоров", по словам людей, знакомых с дипломатической перепиской.



Канада, которая в этом году председательствует в G7, сообщила союзникам, что без одобрения со стороны США совместное заявление выпустить невозможно, отметили собеседники агентства.



В заявлении G7 планировали объявить, что удар по Сумам является доказательством того, что Россия полна решимости продолжать войну.



После атаки РФ на Сумы почти 50 стран и международных организаций выступили в поддержку Украины, заявил Владимир Зеленский в понедельник в своем ежедневном обращении.



Удар России по центру Сум произошел через два дня после того, как Владимир Путин почти пять часов встречался со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить прекращение огня в Украине.



Напомним, в понедельник президент Трамп, комментируя предложение Украины приобрести американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, намекнул, что Владимир Зеленский "начал войну".



Трамп также заявил, что "не имеет ничего общего" с войной России против Украины, и утверждал, что ему сказали, якобы Россия допустила ошибку в Сумах.





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