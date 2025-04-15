

Гахария указывает на Иванишвили, а «Грузинская мечта» связывает его отставку с вмешательством США

15.04.2025 21:12





Бывший премьер-министр «Грузинской мечты» Георгий Гахария заявил, что вторжение полиции в офис «Национального движения» 23 февраля 2021 года и арест одного из его лидеров Ники Мелия были решением основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, принятым за спиной Гахария. Между тем, 15 апреля оппозиционная телекомпания «Формула» опубликовала скриншоты внутренней переписки предположительно Политсовета «Грузинской мечты» от 17-18 февраля 2021 года. Именно в этот день Гахария подал в отставку.



Выступая на заседании временной парламентской комиссии по расследованию предполагаемых преступлений бывшей власти «Национального движения», Гахария указал на вмешательство Иванишвили в процесс принятия решений, что, по его словам, вынудило его покинуть правящую партию.



Гахария указывает на вмешательство Иванишвили



Временная парламентская следственная комиссия правящей партии 14 апреля опросила Гахария по ряду вопросов, включая его отставку, которая произошла на фоне запланированного ареста лидера «Национального движения» Ники Мелия.



В то время Гахария занимал пост премьер-министра и выступал против задержания Мелия в офисе «Национального движения». Он напомнил членам комиссии, многие из которых также были членами Политсовета «Грузинской мечты», что изначально они поддерживали его позицию, но вскоре изменили свое мнение. Гахария объяснил изменение своей позиции прямым вмешательством Иванишвили.



После заседания комиссии телекомпания «Формула» опубликовала скриншоты переписки из чата Политсовета правящей партии, где Гахария предположительно предостерегал своих коллег против вторжения в офис оппозиционной партии.



«У полиции нет опыта проведения подобных операций в закрытых зданиях, что существенно увеличивает риски, связанные с проведением операции», — написал Гахария накануне своей отставки, согласно записям, полученным телеканалом «Формула». «Можно с уверенностью сказать, что у нас будет много случаев применения чрезмерной силы. Мы все прекрасно понимаем, что при таких обстоятельствах проведение спецоперации в офисе оппозиционной партии не может считаться соразмерным действием, что повлечет за собой крайне жесткую международную реакцию».



«В этой ситуации велика вероятность того, что операция по задержанию Мелия окажется безуспешной и вывести его из здания, не навредив присутствующим, может не получиться. Если же операция по задержанию будет проведена неправильно, мы сделаем Мелия героем и дадим ему политическое преимущество, которого у оппозиции сегодня просто нет. При этом нет необходимости задерживать Мелия немедленно, сегодня или завтра», — продолжал он.



Переписка в чате показывает, что с Гахария согласны члены тогдашнего правительства, в том числе Теа Цулукиани и Созар Субари, которые в настоящее время являются членами парламентской следственной комиссии. Цулукиани даже в шутку заметила, что министр юстиции мог бы присвоить офису «Национального движения» номер пенитенциарного учреждения.



Однако утром 18 февраля, за несколько часов до отставки Гахария, их позиции изменились. Это изменение не отражено в просочившейся переписке.



Выступая на заседании комиссии, Гахария заявил, что, похоже, «к управлению процессами подключился невидимый человек» и вынудил всех изменить мнение.



Гахария подал в отставку с должности премьер-министра 18 февраля 2021 года, сославшись на разногласия с коллегами по партии из-за ареста Ники Мелия.



Ответ председателя парламента Грузинской мечты



Спикер парламента «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили, пытаясь опровергнуть обвинения Гахария в адрес Иванишвили, написал в социальных сетях 15 апреля: «Когда он (Георгий Гахария) говорит о невидимом человеке, на самом деле, сегодня все уже поняли, кто пытался тайно вмешиваться в грузинскую политику, правосудие и жизнь нашего общества в целом. Мы это разоблачили, и новая администрация США тоже это разоблачила». Он также поделился фотографией заявления посольства США от 18 февраля 2021 года, которое, по его словам, было опубликовано всего за полчаса до объявления Гахария об отставке.



«18 февраля в 10:01, сразу после начала рабочего дня, бывший посол США (Келли Дегнан) сделала публичное заявление, в котором призвала власти вступить в диалог с криминалами и воздержаться от арестов», — написал Папуашвили. «Через 27 минут после этого заявления, в 10:28 утра, Георгий Гахария объявил о своей отставке».



В тогдашнем заявлении посольства США говорилось: «Существующая опасная ситуация, возникшая после решения суда по делу Ники Мелия, проистекает из давних проблем в избирательной и судебной системах. Крайне важно, чтобы правительство и оппозиция проявили максимальную сдержанность сегодня утром. Единственный способ решить самые важные вопросы — это мирные переговоры. Мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать насилия».



Келли Дегнан, занимавшая пост посла США в Грузии с 2020 по 2023 год, стала особой мишенью для «Грузинской мечты» и псевдооппозиционной партии «Сила народа».



Обвинения комиссии в иностранном влиянии



Реакции Папуашвили предшествовало предположение Следственной комиссии от 14 апреля о том, что на Гахария могли повлиять иностранные дипломаты, в частности тогдашний посол США Келли Дегнан.



Председатель комиссии Теа Цулукиани спросила Гахария, встречался ли он с иностранными дипломатами, которые заставили его принять решение пойти против своей команды и собственной позиции. Она также спросил Гахария, встречался ли тот с тогдашним послом США.



Гахария подтвердил встречу с послом Дегнан и другими дипломатами и подтвердил, что возможное задержание Мелия было одним из обсуждаемых вопросов. Однако он отрицал, что на него кто-либо оказывал давление.



На настойчивый вопрос Цулукиани, кто заставил его присоединиться к оппозиции и выступить против «Грузинской мечты», Гахария ответил, что на него повлиял не иностранный дипломат, а Бидзина Иванишвили, который в то время формально не занимался политикой.



Источник: Civil Georgia

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