

Пострадавшая в результате разгона акции 20 июня 2019 года Мако Гомури о показаниях Георгия Гахария

15.04.2025 22:32





Пострадавшая в результате разгона акции 20 июня 2019 года Мако Гомури прокомментировала вчерашний допрос бывшего премьер-министра Грузии Гиорги Гахария на заседании следственной комиссии, созданной по инициативе Теи Цулукиани.



Выступая в эфире TV Formula, она выразила скепсис по поводу происходящего и назвала заседание «цирком» и «спектаклем», поставленным правящей партией «Грузинская мечта» и партией самого Гахария.



По словам Гомури, за всё время работы комиссии не прозвучало ни одной новой информации. Она подчеркнула, что за шесть лет Цулукиани не потрудилась запомнить даже имена пострадавших, не говоря уже о том, чтобы ознакомиться с их историями или травмами. Сама пострадавшая считает, что комиссия была использована как способ обвинить друг друга и снять с себя ответственность за события той «кровавой ночи».



"Тогда мне было 19 лет, сейчас — 25. Прошло 6 лет… Всё это время мы живём в конфронтации, где люди пытаются переложить вину на других. Единственный плюс этой комиссии — теперь члены "Грузинской мечты" услышали, что тот самый Гахария, которого они называли лучшим премьером и кризис-менеджером, — подлежит суду. И все они пройдут через это. Я верю, в справедливой среде, в настоящем суде".



<>Даже моя борьба, которую я начала 6 лет назад и продолжаю до сих пор — это часть этого пути. И мне, скорее всего, придётся идти по нему ещё долго, особенно при этой судебной системе. Но если не здесь, то есть Страсбург. Я знаю, что у меня есть поддержка, знаю, что не имею права остановиться. Я верю, что справедливость обязательно восторжествует — и перед ней предстанет каждый: будь то Гахария, Гомелаури, Цулукиани, Иванишвили или кто бы то ни был. Не только члены партии, а все, кто ставит людей в унизительное положение.



Речь идёт не только о том, что представители "Грузинской мечты" плохие. Речь о каждом, кто вредит другому человеку, кто издевается над слабым. Каждый будет наказан. Может, не по закону, но я уверена — где-то восторжествует справедливость.".

<> "Цулукиани, которой якобы сейчас стало больно за мой глаз — ведь мы все понимаем, насколько это абсурд".



"Мой суд длился 4 года. А теперь представьте: если я сегодня скажу что-то, за что меня обвинят в призывах к революции — сколько времени им потребуется, чтобы посадить меня? Пару дней? Но чтобы признать ответственность МВД, потребовалось 4 года.



Гахария признал, что виноват и что я пострадавшая, но всё равно оспорил решение во всех трёх инстанциях. Кого он хочет в этом обвинить? Вчерашнее заседание — это была встреча двух виновных, которые пытались отмыть друг друга. Никто из них не интересовался судьбой пострадавших 20 июня.



И ещё — Цулукиани сказала, мол, если вы не знали, как поступить, нужно было обратиться к Гомелаури. Гомелаури за все эти годы не встретился ни с одним пострадавшим с выколотыми глазами… Даже разозлиться сложно — человек, который говорил, что герой Анцухелидзе — это жертва пиара".





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