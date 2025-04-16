

Партия Гахария намерена принять участие в муниципальных выборах

16.04.2025 10:51





«Мы готовимся к любым предстоящим выборам, потому что если ты политическая партия, ты всегда должен быть готов к выборам. Вот как мы действуем. Сейчас мы вместе готовимся к парламентским и местным выборам в октябре», — заявил в эфире «ТВ Пирвели» лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.



На вопрос ведущего, откажется ли он категорически, если выборы не будут назначены, Гахария ответил, что не откажется категорически, но сегодня он не готов принять такое решение.



«Я вам подтверждаю по выборам в органы местного самоуправления, что если они будут проходить одновременно — то это понятно, если отдельно — то мы примем решение, когда примем. Это никого не касается. Конечно, мы готовимся, мы не отказываемся категорически. Мы можем принять участие, можем не принять. Я сегодня не готов к этому решению», — отметил Гахария.







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