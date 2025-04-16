

Джо Уилсон: Иванишвили пытается запретить международную поддержку грузинского народа

16.04.2025 11:30





Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон реагирует на рассмотрение однопартийным парламентом «Грузинской мечты» законопроекта против грантов. По его словам, таким образом Бидзина Иванишвили пытается запретить международную поддержку грузинского народа.



«Незаконный парламент Иванишвили пытается заблокировать международную поддержку грузинского народа. Что бы ни говорил этот фальшивый парламент, мы никогда не перестанем его поддерживать. Свободные и справедливые выборы — единственный путь вперед», — написал Уилсон в социальных сетях.



15 апреля парламент «Грузинской мечты» принял в первом чтении очередной репрессивный законопроект, запрещающий получение иностранных грантов без согласия правительства. Поправки в Закон о грантах вносятся в ускоренном порядке, а это значит, что закон будет принят на этой неделе.



Поправки обязывают грантодателя (донора) обратиться к правительству Грузии или уполномоченному им лицу/органу для получения соответствующего одобрения и представить проект соглашения о гранте.



Согласно законопроекту, для получения соответствующего согласия субъект, предоставляющий грант, должен представить проект соглашения о гранте правительству Грузии или уполномоченному им лицу/органу.



Законопроект определяет Антикоррупционное бюро, возглавляемое Ражденом Купрашвили, как орган, ответственный за контроль за выдачей и получением запрещенных грантов.



В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении было решено, что потребуется разрешение и что любое изменение цели гранта будет подлежать контролю со стороны Антикоррупционной службы.





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