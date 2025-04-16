

Зурабу Джапаридзе предъявили обвинение о неявке на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии

16.04.2025 13:19





Члену «Коалиции за перемены» Зурабу Гирчи Джапаридзе предъявили обвинение по делу о неявке на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии.



Он недавно вышел из здания прокуратуры.



Напомним, что дело касается следствия по факту о неисполнении законного требования Временной следственной комиссии парламента Грузии. На заседание указанной комиссии Джапаридзе не явился, после чего был вызван на опрос в присутствии судьи-магистрата в Тбилисский городской суд.



За неявку на заседание комиссии предусмотрен штраф, лишение свободы сроком до 1 года, а также лишение права на замещение должности или деятельности сроком до 3 лет.





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