

Парламент поддержал раздел министерства регионального развития и инфраструктуры на две независимые структуры

16.04.2025 14:59





Парламент Грузии в третьем чтении поддержал раздел министерства регионального развития и инфраструктуры и создания на его базе двух самостоятельных ведомств – министерства регионального развития и министерства инфраструктуры.



Пакет законодательных поправок, инициированный правительством, был поддержан сегодня на пленарном заседании единогласно, 82-ю голосами депутатов.



В соответствии с поправками, внесенными в Закон Грузии «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии», функции и полномочия бывшего министерства в направлении регионального развития – будут переданы министерству регионального развития, а в направлении инфраструктуры – министерству инфраструктуры.



Что касается управления активами и обязательствами бывшего министерства, по словам парламентского секретаря правительства Грузии Вахтанга Бачиашвили, в течение 20 дней после вступления в силу закона будет создана специальная комиссия, которая и распределит балансовые данные и служебную документация между двумя новыми ведомствами, в соответствии с их полномочиями. Также решением специальной комиссии будет определено, где продолжат свою деятельность действующие сотрудники.



«Важно, что указанное решение было принято по принципу того, чтобы не вызвать рост штатных единиц. Действующие сотрудники будут распределены тематически. К штату министерства регионального развития прибавится штат департамента взаимоотношений с регионами и координационного совета по развитию горных районов при Администрации правительства», - заявил парламентский секретарь правительства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





