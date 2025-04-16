

ЕС планирует упростить механизм безвизового режима для 61 страны - Йозвяк

16.04.2025 15:03





Европейский союз планирует упростить механизм приостановления визового режима во второй половине этого года, что облегчит Брюсселю отмену безвизового режима для граждан 61 страны, которые в настоящее время пользуются преимуществами либерализации визового режима. Об этом сообщил редактор Европейского бюро Радио Свобода Рикард Йозвяк.



На прошлой неделе состоялась первая встреча Европейского парламента, Европейской комиссии и Совета Европейского союза по вопросу ужесточения законодательства.



Как пишет Юзвяк, их цель — достичь соглашения до того, как Польша примет на себя председательство в Совете Европейского союза [к концу июня]. Если соглашение будет достигнуто, более строгое законодательство вступит в силу в начале осени.



Кроме того, Йозвяк отмечает, что в соответствии с новым законодательством у ЕС появится новое основание для приостановления — политические отношения со странами, пользующимися либерализацией визового режима.



В законопроекте подчеркивается, что механизм приостановления может быть активирован в случае «серьезных нарушений прав человека» или «серьезных нарушений международного права и стандартов, включая несоблюдение законодательства в области прав человека и решений международных судов».





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