

Парламент утвердил поправки к закону «О грантах»

16.04.2025 15:52





Парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и утвердил в третьем чтении пакет законодательных поправок, после вступления в силу которого, международные организации-доноры больше не смогут выдавать гранты без согласия правительства страны. Согласно этому же проекту, международным организациям запрещается проводить лекции, семинары и другие схожие публичные мероприятия в пользу политических партий.



Пакет поправок был поддержан 80-ю депутатами.



Что касается вопроса о грантах, на выдачу зарубежного гранта необходимо будет получение согласия правительства или уполномоченного лица, определяемого правительством, - получение гранта без согласия на его выдачу правительством воспрещается и повлечет ответственность.



Мониторинг за выдачей и получением зарубежного гранта будет осуществлять Антикоррупционное бюро. Получение запрещенного гранта повлечет за собой штраф в двойном размере от суммы указанного гранта, который будет наложен на получателя.



Законопроект устанавливает и ряд исключений – в частности, порядок обязательного согласия правительства не распространяется на выдачу грантов международной спортивной ассоциацией, федерацией и комитетом, на получение среднего и высшего образования за пределами Грузии и индивидуальные стипенд.



Автором и инициатором принятого в ускоренном порядке пакета законодательных поправок является фракция »Грузинская мечта».





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