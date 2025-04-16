

Угулава: «Мечта» очень хочет втянуть нас в местные выборы

16.04.2025 15:56





"Сейчас Пасха, так что завтра". Время и ситуация принесли, что мы должны представить комплексную дорожную карту – может быть, нам придется напрямую говорить с "Мечтой", что еще больше осложняет ситуацию. И здесь проявится, являемся ли мы действительно суверенными и цивилизованными людьми и сможем ли мы, прикрывая нос одной рукой, второй рукой пожать руку о договоренности, - об этом пишет оппозиционный политик Гиги Угулава.



По его мнению, "Грузинская мечта" использует выборы в органы местного самоуправления как приманку, поэтому своим оппозиционным коллегам он предлагает несколько соображений по этому поводу.



"Анонсирование запрета партий, а затем перенос этого запрета, сделало полностью очевидным, что "Мечта" рассматривает местные выборы как приманку. В сегодняшней ситуации – это действительно капкан для оппозиции. Некоторые подумывают об участии, некоторые колеблются, некоторые отрицают. Хотя больше всего необходима единая позиция.



Здесь же я заявлю о своей позиции. На сегодняшний день выборы в Грузии аннулированы. Завтра положение станет еще хуже, чем сегодня и в 2024 году.



Вместе с тем, также очевидно – что для ответа на этот вызов нужна стройная позиция - т. н. дорожная карта – чтобы было ясно:



а. Почему мы не принимаем участия;



б. При каких условиях можно принять участие в выборах в органы местного самоуправления;



Предлагаю несколько соображений. Это рабочие идеи, и этим я предлагаю выйти из режима взаимных обвинений.



Факт, что "Оцнеба" очень хочет втянуть нас в местные выборы, соответственно, мы должны протестировать, насколько сильно их желание, - чем они готовы поступиться.



Что может быть условиями:



• Освобождение политзаключенных (в том числе Михаила Саакашвили).

• Отмена всех брутальных и драконьих законов, которые она приняла за последний год, в том числе по выборам и ЦИК Грузии (под руководством Каландаришвили выборы проходить не могут).

• Вместе с выборами должен быть проведен плебисцит – Хотите ли вы, чтобы новые парламентские выборы были проведены 27 декабря 2025 года (дата, естественно, подлежит обсуждению).

• При ответе "Да" на вопрос плебисцита правительство "Мечты" уйдет в отставку; под эгидой Зурабишвили-Кавелашвили и 4 + 1 (Мечта) партий, преодолевших барьер, будет утверждено техническое переходное правительство, которое и проведет выборы.

• Фактическое большинство "Грузинской мечты" берет на себя обязательство по утверждению переходного правительства.





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