

Раса Юкнявичине о Законе «О грантах» - Это репрессия из руководства к действию Лукашенко

16.04.2025 17:13





Грузия все глубже опускается в авторитаризм, - об этом в социальной сети Х пишет депутат Европейского парламента от Литвы Раса Юкнявичине.



«Новый закон, введенный «Грузинской мечтой», вынуждает международные организации получать разрешение от правительства Грузии на финансирование неправительственных организаций, СМИ или гражданских групп. Помощь Евросоюза и зарубежная помощь не дойдут до независимых голосов, если их не утвердит режим, который пытается заставить их умолкнуть», - пишет Юкнявичине.



По ее словам, целью является «наказание демонстрантов, подавление критических СМИ и финансирование только благожелательно настроенных к режиму неправительственных организаций.



«Это захват государства. «Грузинская мечта» доказывает, что дело касается прозрачности, в действительности же это репрессия. Прямо из руководства к действию Лукашенко. Банки будут обязаны предоставлять персональные данные лидеров гражданского общества – под ложным обвинениям в «диверсии». Для оправдания этого режим использует подконтрольные ему суды», - отметила депутат.



Она также обратилась к Евросоюзу со словами: «Это нельзя оставлять без ответа!».



«Мы должны ввести санкции, полностью пересмотреть политику Евросоюза в отношении Грузии и требовать назначения новых выборов. Мы не дадим «Грузинской мечте» право превратить Грузию в Беларусь», - пишет Раса Юкнявичине.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





