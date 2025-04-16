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Кавелашвили отправится с визитом в Армению


16.04.2025   17:27


Михаил Кавелашвили завершил свой визит в Азербайджан. Уже известно, что шестой президент Грузии 28-29 апреля посетит Армению.

В рамках визита он встретится с премьером Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном, Католикосом Всех армян Гарегином II.

Напомним, 15 апреля Кавелашвили провел встречу с премьер-министром Али Асадовым, 16 апреля — с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Это — первый зарубежный визит шестого президента Грузии после избрания коллегией «Грузинской мечты».


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