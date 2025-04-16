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Деканоидзе: День независимости должен стать днем большого протеста
16.04.2025 18:09
По заявлению одного из лидеров «Национального движения» Хатии Деканоидзе, 26 мая, День независимости Грузии, должен стать днем большого протеста и широкомасштабных шествий против режима.
По ее словам, в планировании протеста 26 мая должны принять политические партии и общественно активные люди, студенты.
«Режим объявил, что 26 мая не будет проводить мероприятия на проспекте Руставели.
Действительно, у них нет ничего общего с независимостью Грузии.
День независимости Грузии должен стать днем большого протеста и широкомасштабных шествий против режима. На фоне измены «коцев», день 26 мая должен быть посвящен Анцухелидзе, героям Шиндиси, остальным павшим героям, грузинской армии.
В планировании протеста 26 мая должны принять политические партии и общественно активные люди, студенты. Это будет участие в настоящем процессе. Это первостепенная задача!»,- пишет на своей странице в Фейсбук Деканоидзе.
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