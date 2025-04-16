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Правительство утвердило план празднования Дня независимости
16.04.2025 18:44
Правительство Грузии утвердило план действий по организации мероприятий, посвященных празднованию 26 мая – Дня независимости Грузии.
Согласно документу, мероприятия пройдут в Александровском саду, на улице Орбелиани и близлежащих территориях.
Вместе с тем, в указе говорится о том, что в рамках мероприятий на площади Свободы в Тбилиси и 5 муниципалитетах состоится принесение военной присяги.
По документу, министерству культуры Грузии поручено обустроить познавательно-развлекательные пространства в Александровском саду, на улице Орбелиани и близлежащих территориях. Будут организованы: пространство спортивной активности, тематическое пространство культурной активности, выставочное пространство, пространства для детей, пространство для дегустации вина и отдыха, декорации по украшению территории.
Также в 17:00, во время объявления независимости Грузии, министерство культуры должно обеспечить празднование у президентского дворца и на близлежащих территориях.
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