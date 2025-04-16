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Кая Каллас: Грузия приняла закон, который еще больше ограничивает гражданское пространство


16.04.2025   19:46


Грузия приняла закон, который еще больше ограничивает гражданское пространство, - об этом в социальной сети Х пишет верховный представитель Евросоюза Кая Каллас.

«Это еще надбавка к репрессивному законодательству последнего времени, принятая в ускоренном порядке и без консультаций.

Указанный шаг подрывает статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз и коренные демократические принципы», - пишет Каллас.

Напомним, что сегодня парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и утвердил в третьем чтении пакет законодательных поправок, после вступления в силу которого, международные организации-доноры больше не смогут выдавать гранты без согласия правительства страны. Согласно этому же проекту, международным организациям запрещается проводить лекции, семинары и другие схожие публичные мероприятия в пользу политических партий.


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