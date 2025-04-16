

Председателем Конституционного суда Грузии избран Реваз Надарая

16.04.2025 19:49





Пленум Конституционного суда Грузии избрал на должность председателя судью Реваза Надарая. Информацию распространяет пресс-служба суда.



Согласно порядку, установленному Конституцией Грузии, председатель Конституционного суда избирается сроком на 5 лет.



Реваз Надарая был избран судьей Конституционного суда Грузии 3 апреля 2025 года. В разное время он был судьей Чхороцкуройского районного суда, судьей и председателем Потийского городского суда, судьей Тбилисского городского суда, председателем Коллегии следственных и досудебных заседаний, судьей Тбилисского апелляционного суда (в Палатах уголовного и гражданского права); с 2021 года занимал должность судьи Верховного суда Грузии. В разное время в том же суде он занимал позиции председателя дисциплинарной и квалификационной палат. В 2017-2020 гг. был членом Высшего совета юстиции Грузии, в 2019 году был избран членом Прокурорского совета.





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