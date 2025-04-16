

Минкультуры уволило Давида Доиашвили с должности руководителя театра имени Васо Абашидзе

16.04.2025 20:48





Минкультуры Грузии уволило Давида Доиашвили с должности руководителя Театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе. В заявлении ведомство отмечает, что, несмотря на неоднократные предупреждения министерства, руководство театра не выполнило обязательства, предусмотренные целями основания, в результате чего творческий процесс был приостановлен на несколько месяцев.



Министерство напоминает, что Театр музыки и драмы им. Васо Абашидзе является юрлицом публичного права, государственным учреждением и «подотчетен и обязан по закону добиваться достижения целей, поставленных государством».



«Творческая деятельность в театре должна осуществляться так же непрерывно, как она финансируется из государственного бюджета. Несмотря на неоднократные предупреждения Министерства культуры Грузии, к сожалению, руководство Театра музыки и драмы им. Васо Абашидзе не выполнило это обязательство, предусмотренное целями основания.



В условиях непрерывного финансирования, получаемого из государственного бюджета, творческий процесс в театре был приостановлен на несколько месяцев.



Поэтому Министерство культуры, как государственное учреждение, которое является и учредителем Театра музыки и драмы им. Васо Абашидзе, приняло законное решение уволить лицо, ответственное за непрерывное и надлежащее функционирование юридического лица публичного права, руководителя театра Давида Доиашвили», — говорится в заявлении.



Напомним, ранее театр присоединился к проевропейским акциям протеста и проводил мероприятия в регионах Грузии. Театральная труппа потребовала освобождения задержанных участников проевропейских акций протеста во главе с актером Андро Чичинадзе.



Актеры, несогласные с политикой «Грузинской мечты», планировали создать петицию, заявив, что «это будет манифест «Нового театра», которое должно было принимать «различные формы».



Источник: SOVA

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