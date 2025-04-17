

Азербайджанский журналист Афган Садыгов освобожден из заключения

17.04.2025 10:07





Азербайджанский журналист Афган Садыгов освобожден из заключения. Об этом сообщает «Центр социальной справедливости».



В частности, по их данным, 16 апреля Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заменил Афгану Садыгову экстрадиционное заключение на залог. Соответственно, Афган Садыгов сегодня же был освобожден из тюрьмы.



«17 апреля в 13:00 Центр социальной справедливости проведет вместе с Афганом Садыговым пресс-конференцию, на которой мы представим его позицию, требования и призывы.



Согласно законодательству Грузии, максимальный срок заключения с целью экстрадиции составляет 9 месяцев. В случае Афгана Садыгова этот срок истекал 3 мая 2025 года, в связи с чем прокуратура Грузии была вынуждена обратиться в суд с ходатайством о смене меры пресечения.



Центр социальной справедливости просил не применять к Афгану Садыгову меру пресечения, однако суд не удовлетворил это ходатайство и назначил ему залог в размере 5000 лари.



Тбилисский городской суд принял решение, основываясь на постановлении Европейского суда по правам человека от 27 февраля 2025 года, которым грузинским властям было запрещено экстрадировать журналиста в Азербайджан. Экстрадиция Афгана Садыгова в Азербайджан запрещена до вынесения Страсбургским судом решения по делу по существу – процесс же может продлиться несколько лет. Центр социальной справедливости продолжает защищать права Афгана Садыгова», - говорится в заявлении





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