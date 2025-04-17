

Кобахидзе: Президентство Зурабишвили было ошибкой, премьерство Гахария — вынужденным решением

17.04.2025 10:10





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что выдвижение кандидатуры Саломе Зурабишвили на пост президента страны было ошибкой, а премьерство Георгия Гахария и присутствие «Нацдвижения» в политике — вынужденной мерой.



По словам Кобахидзе, в отношении Зурабишвили были «другие ожидания».



Зурабишвили, отметил он, является потомком эмигрантов, имела дипломатическое прошлое, она является потомком Нико Николадзе, и ее биография существовали основания, что родину она «не продаст».



«Если вы обратите внимание на ее биографию, то, казалось, было основание, что, по крайней мере, она не должна была продавать свою родину. Но в реальности, как только ей были предоставлены определенные привилегии, она сразу же предала страну — не родину: у нее нет родины, по крайней мере, Грузия — не ее родина. Она предала страну, президентом которой стала», — заявил премьер-министр.





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