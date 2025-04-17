

МИД Норвегии призывает власти Грузии отозвать поправки в закон «О грантах»

17.04.2025 10:10





МИД Норвегии призывает власти Грузии отозвать поправки в закон «О грантах», которые, как отмечается в заявлении ведомства, превращают его в механизм государственного контроля, который направлен против независимости НПО в стране.



«Норвегия глубоко обеспокоена поправками к закону Грузии «О грантах», превращающими его в механизм государственного контроля, который подорвет автономию и независимость грузинского гражданского общества. Мы настоятельно призываем отменить эти поправки», — говорится в заявлении МИД Норвегии.



Отметим, парламент Грузии одобрил в третьем чтении пакет поправок в закон «О грантах», после принятия которого международные донорские организации больше не смогут выдавать гранты без согласия правительства.



80 депутатов единогласно поддержали утверждение планируемых поправок к закону «О политических объединениях граждан», закону «О грантах» и другим сопутствующим законам.



Согласно принятому парламентом проекту поправок к закону «О политических объединениях граждан», международные организации больше не будут иметь возможности организовывать лекции, семинары и другие публичные мероприятия для политических партий.



Напомним, в конце февраля этого года парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял поправки в закон «О грантах». После того, как он войдет в силу, будет создано государственное агентство — (ЮРПП, юридическое лицо публичного права), которое будет иметь право выдавать гранты НПО.



Позже стало известно, что в закон «О грантах» вносятся поправки, согласно которым для получения зарубежного гранта потребуется согласие правительства или конкретного уполномоченного лица, которое также будет определять правительство Грузии, а получение гранта, выданного без согласия, будет запрещено и приведет к ответственности.



Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что поправки в закон «О грантах» продиктованы тем, что политики должны принимать решение в интересах грузинского народа, поскольку, когда, к примеру, НПО получает деньги из-за рубежа, есть риск, что организация будет действовать в интересах иностранного государства. Спикер отметил, что поправки в закон «О грантах» обеспечат создание системы, когда согласие от государства должен получить донор, а не НПО.



Автором и инициатором законодательного пакета, принятого в ускоренном порядке, является фракция «Грузинская мечта».



Источник: СОВА

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