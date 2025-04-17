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Джин Шейхин об изменениях в законе «О грантах»: Это еще одно отступление от демократического будущего
17.04.2025 10:33
Принятие «Грузинской мечтой» в ускоренном порядке еще одного законопроекта для подавления деятельности неправительственных организаций является очередным отступлением от демократического будущего, которого хочет грузинский народ, - об этом на социальной платформе X написала член Комитета по международным отношениям Сената США, сенатор Джин Шейхин (Демократическая партия).
«Политические лидеры не должны бояться грузинского народа. Грузинское гражданское общество - это четко независимый актор», - заявляет Шейхин.
Напомним, парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и утвердил в третьем чтении пакет законодательных поправок, после вступления в силу которого, международные организации-доноры больше не смогут выдавать гранты без согласия правительства страны. Согласно этому же проекту, международным организациям запрещается проводить лекции, семинары и другие схожие публичные мероприятия в пользу политических партий.
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