

Китайский язык может быть введен в школьную программу в Грузии

17.04.2025 11:58





Министр образования Грузии Александр Цуладзе представил школьному сообществу и заинтересованным сторонам новую концепцию общего образования. Одним из нововведений станет утверждение стандарта китайского языка как второго иностранного и разработка соответствующих образовательных ресурсов. Об этом, в частности, говорится в пресс-релизе Министерства образования, науки и молодежи Грузии.



Кроме того, правительство планирует пересмотр стандартов преподавания, обновление учебников, развитие цифровых платформ, укрепление STEAM-направления и гуманитарного образования, а также модернизацию школьной инфраструктуры.



Летом 2023 года тогдашний премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что в начальных и средних школах Грузии начнется обучение китайскому языку (в качестве выборочного предмета). Тогда же Тбилиси и Пекин объявили об установлении стратегического партнерства между странами. Это решение вызвало критику со стороны западных партнеров Грузии.





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