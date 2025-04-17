

Мамука Хазарадзе: Заставить замолчать артистов хотят только там, где боятся правды

17.04.2025 12:29





Заставить замолчать артистов хотят только там, где боятся правды, и это диктатура, - об этом в соцсети написал лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.



Таким образом он отреагировал на решение Министерства культуры, согласно которому Давид Доиашвили был освобожден от должности руководителя театра имени Васо Абашидзе.



«Заставить замолчать артистов хотят только там, где боятся правды, и это диктатура! Моя поддержка Доиашвили!», - написал Хазарадзе.



Для справки, Министерство культуры, объясняя причины увольнения Давида Доиашвили, заявило, что, несмотря на «неоднократные предупреждения» со стороны ведомства, руководство «Профессионального государственного театра музыкальной комедии и драмы имени Васо Абашидзе» не выполняет обязанности, предусмотренные его учредительными целями, а творческий процесс в театре приостановлен несколько месяцев.





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