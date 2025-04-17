

Структурные единицы Агентства обслуживания не будут работать с 18 по 21 апреля

17.04.2025 13:48





С 18 по 21 апреля, в объявленные выходные дни, структурные единицы Агентства обслуживания Министерства внутренних дел Грузии работать не будут.



«Агентство обслуживания Министерства внутренних дел информирует, что в связи с праздником Светлого Христова Воскресения, с 18 по 21 апреля включительно, структурные единицы агентства работать не будут.



Лица, у которых запланирован бесплатный (плановый) выход на первый этап практического экзамена (площадка) на получение водительского удостоверения 18, 19 и 21 апреля, получат дополнительные дни, которые будут прибавлены к отведённым для сдачи первого этапа 30 календарным дням;



Лица, у которых истекает срок 30 календарных дней, отведённых для первого этапа практического экзамена (площадка), в указанный период, смогут пройти экзамен до 25 апреля включительно;



Лицам, у которых крайний срок растаможки транспортного средства приходится на период с 18 по 21 апреля, штрафные санкции применяться не будут, а последним сроком растаможки будет считаться 22 апреля;



Лицам, у которых в указанный период истекает срок хранения/резервирования государственных регистрационных номерных знаков на транспортные средства, этот срок будет продлён до 22 апреля включительно», — говорится в заявлении Агентства обслуживания.





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