

МВД подготовило изменения в законодательство, касающиеся борьбы с нелегальной миграцией

17.04.2025 13:48





С целью совершенствования регулирования, связанного с предоставлением международной защиты иностранцам или лицам без гражданства, борьбы с нелегальной миграцией и предотвращения злоупотребления процедурой предоставления убежища, Министерство внутренних дел Грузии подготовило пакет законодательных изменений «О международной защите».



Законодательный пакет представлен на рассмотрение в парламент.



«Указанный пакет законодательных изменений подготовлен в соответствии с директивами Европарламента и Совета Европы.



Согласно изменениям, в Уголовный кодекс вводится новая мера наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в страну на определённый срок. В кодекс об административных правонарушениях также вводится новая административная мера — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в страну. Увеличиваются штрафы для иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Грузии, значительно упрощается процедура выдворения иностранцев, находящихся в стране нелегально.



Для предотвращения злоупотребления процедурой предоставления убежища: вводится ускоренная процедура рассмотрения обращений о предоставлении убежища для тех иностранцев, которые не обратились за ним в течение одного месяца после въезда в страну; вводится новый механизм, согласно которому, прошение о предоставлении убежища будет рассмотрено прямо на государственной границе без допуска иностранца на территорию Грузии, если его въезд представляет угрозу государственной безопасности; существенно сокращаются сроки рассмотрения и обжалования решений по делам о предоставлении убежища; внедряется упрощённый (электронный) порядок вручения решений, что существенно поможет контролю сроков обжалования; будет ограничена выдача вида на жительство в Грузии для иностранцев, в отношении которых начато рассмотрение вопроса о выдворении или уже принято соответствующее решение», — говорится в информации МВД.





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