

Купрадзе: У меня есть информация, что «Грузинская мечта» готовится как к выборам самоуправления, так и к парламентским

17.04.2025 13:50





Верх цинизма, что Доиашвили уволили из созданного им же самим театра, — это продолжение репрессий, которые создал в стране Иванишвили, — заявил в эфире программы «Дневной ньюсрум» телеканала «Палитраньюс» генеральный секретарь коалиции «Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе, откликаясь на решение министра культуры об освобождении Давида Доиашвили с должности руководителя театра имени Васо Абашидзе.



По его словам, «вклад в это преступление внесли те деятели искусства, поддерживающие «Грузинскую мечту», которые столько времени молчали».



Кроме того, по словам Купрадзе, у него есть информация о том, что «Грузинская мечта» готовится как к выборам самоуправления, так и к парламентским выборам.



Оппозиционный политик предполагает, что власть назначит парламентские выборы в этом году, однако также уточняет, что «то, когда будут назначены новые выборы, зависит от того, какого типа усилия предпримут общество и прозападные политические партии».



«У меня есть информация, что «Грузинская мечта» готовится как к выборам самоуправления, так и к парламентским выборам. В регионах и в Тбилиси имеют партийное задание начать (и уже начали) переподготовку представителей комиссии и т.н. сторонних наблюдателей. Задание в том, что «мы должны подготовиться к новым парламентским и местным выборам». Я думаю, поскольку подготовка к этому началась сейчас, парламентские выборы должны быть в этом году. Они попытаются потянуть время и использовать его максимально долго, завися от желания, чтобы мы устали, отказались от сопротивления, что по своей сути исключено. Поэтому от того, какими будут усилия общества и прозападных политических партий, зависит, наверное, когда будут назначены новые выборы, в этом году или весной следующего года», - сказал Купрадзе.



Что касается участия в местных выборах, оппозиционный политик заявил, что не решено, будет ли «Лело/Сильная Грузия» участвовать в муниципальных выборах, однако решение по этому вопросу пока и не должно приниматься, чтобы не давать «Грузинской мечте» возможность для пропаганды против прозападных оппозиционных партий.



По его словам, любое решение оппозиции должно быть для Иванишвили внезапным, на которое он не успеет отреагировать.



«Решения нет. Решения не должно существовать до тех пор, пока не наступит момент для принятия решения. С аналитической точки зрения, если сегодня принять решение об участии или неучастии, то дадим пропаганде Иванишвили возможность, чтобы следующие 7 месяцев использовать это стратегически против прозападной оппозиции. Или создать т.н. «карманные партии», чтобы они участвовали, а затем попытаться легитимизировать участие… У «Грузинской мечты» есть много пропагандистских линий, с помощью которых она борется, чтобы исказить сознание людей и внедрить в их сознание плохую, несуществующую ложь. Поэтому мы не должны давать им такую возможность. Любое наше решение, сопротивление, удар должны быть неожиданными для Иванишвили, на которые он не успеет отреагировать», - заявил Купрадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





