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GYLA: Увольнение Давида Доиашвили – продолжение репрессий со стороны «Грузинской мечты»


17.04.2025   13:52


Увольнение Давида Доиашвили с должности художественного руководителя Музыкально-драматического театра имени Васо Абашидзе является продолжением репрессий и цензуры творческой свободы со стороны «Грузинской мечты», связанных с протестами, заявляет Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA).

«Режим превратил практику чистки профессионалов из различных сфер в ежедневную, пытаясь тем самым подавить законные протесты, происходящие в стране, а также запугать и подчинить себе людей. GYLA расценивает этот факт как очередную попытку «Грузинской мечты» установить контроль над сферой искусства и уволить с должностей всех, кто нелоялен партии.

Это цензура творческой свободы. GYLA выражает свою поддержку и солидарность Давиду Доиашвили и актерам Музыкально-драматического театра имени Васо Абашидзе», — говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии.

Напомним, Минкультуры Грузии уволило режиссера Давида Доиашвили с должности руководителя Театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе. В заявлении ведомство отмечает, что, несмотря на неоднократные предупреждения министерства, руководство театра не выполнило обязательства, предусмотренные целями основания, в результате чего творческий процесс был приостановлен на несколько месяцев.

Ранее театр присоединился к проевропейским акциям протеста и проводил мероприятия в регионах Грузии. Театральная труппа потребовала освобождения задержанных участников проевропейских акций протеста во главе с актером Андро Чичинадзе.

Актеры, несогласные с политикой «Грузинской мечты», планировали создать петицию, заявив, что «это будет манифест «Нового театра», которое должно было принимать «различные формы».


Источник: СОВА
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