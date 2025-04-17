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GYLA: Увольнение Давида Доиашвили – продолжение репрессий со стороны «Грузинской мечты»
17.04.2025 13:52
Увольнение Давида Доиашвили с должности художественного руководителя Музыкально-драматического театра имени Васо Абашидзе является продолжением репрессий и цензуры творческой свободы со стороны «Грузинской мечты», связанных с протестами, заявляет Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA).
«Режим превратил практику чистки профессионалов из различных сфер в ежедневную, пытаясь тем самым подавить законные протесты, происходящие в стране, а также запугать и подчинить себе людей. GYLA расценивает этот факт как очередную попытку «Грузинской мечты» установить контроль над сферой искусства и уволить с должностей всех, кто нелоялен партии.
Это цензура творческой свободы. GYLA выражает свою поддержку и солидарность Давиду Доиашвили и актерам Музыкально-драматического театра имени Васо Абашидзе», — говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии.
Напомним, Минкультуры Грузии уволило режиссера Давида Доиашвили с должности руководителя Театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе. В заявлении ведомство отмечает, что, несмотря на неоднократные предупреждения министерства, руководство театра не выполнило обязательства, предусмотренные целями основания, в результате чего творческий процесс был приостановлен на несколько месяцев.
Ранее театр присоединился к проевропейским акциям протеста и проводил мероприятия в регионах Грузии. Театральная труппа потребовала освобождения задержанных участников проевропейских акций протеста во главе с актером Андро Чичинадзе.
Актеры, несогласные с политикой «Грузинской мечты», планировали создать петицию, заявив, что «это будет манифест «Нового театра», которое должно было принимать «различные формы».
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