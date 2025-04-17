

Задержанный бизнесмен Георгий Чикваидзе был удален из заседания суда за оскорбление судьи

17.04.2025 13:52





Задержанный бизнесмен Георгий Чикваидзе был удален из заседания суда судьей во время процесса по его делу. Иза Келенджеридзе приняла такое решение после того, как Чикваидзе назвал её «женщиной-убийцей, проданной за 30 сребреников».



«Ты — рабыня Мурусидзе, Иуда», — добавил Георгий Чикваидзе.



Это произошло, когда обвиняемый рассказывал о состоянии своего здоровья. По его словам, в пенитенциарном учреждении он перенес инсульт.



Решение судьи вызвало негативную реакцию матери Георгия Чикваидзе, которая также назвала судью «рабой» и «Иудой», после чего судья также выгнала ее из зала суда.



Напомним, расследование в отношении Чикваидзе и второго обвиняемого по делу, Ираклия Папиашвили было начато на основании жалобы компании ELT Building по факту мошеннического присвоения крупных сумм, принадлежащих компании.



В частности, обвиняемые должны были привезти компании ELT Building яхту — по этому вопросу был подписан договор купли-продажи яхты за 1 155 019 лари. Между сторонами также был подписан и договор аренды яхты.



Однако Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили не выполнили условия контракта и не предоставили яхту ELT Building.



Обвинение утверждает, что Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили заплатили руководителям ELT Building Валерию Гургенадзе и Элгудже Турманидзе по различным вымышленным причинам оттягивали доставку яхты: они заявляли о повреждении двигателя яхты в турецком порту из-за шторма, то, что они ремонтируют его, отправляли видеозаписи якобы с этой яхты, в то время как на самом деле на деньги, заплаченные за яхту, Георгий Чикваидзе выплатил долги другим лицам.



В итоге Ираклий Папиашвили вернул на счет компании всего 147 065 лари — оставшаяся сумма выплачена не была.



Георгию Чикваидзе и Ираклию Папиашвили предъявлены обвинения по статье, предусматривающей незаконное присвоение крупных сумм денег группой лиц с использованием своего служебного положения по предварительному сговору.



Источник: СОВА

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