

АМЮГ: Увольнение Давида Доиашвили является продолжением репрессий, связанных с протестом

17.04.2025 14:08





Ассоциация молодых юристов Грузии заявляет, что увольнение Давида Доиашвили с должности художественного руководителя театра имени Васо Абашидзе является со стороны «Грузинской мечты» продолжением репрессий и цензуры творческой свободы, связанных с протестом.



АМЮГ распространяет заявление по этому поводу.



«Увольнение Давида Доиашвили с должности художественного руководителя Музыкально-драматического театра имени Васо Абашидзе является со стороны «Грузинской мечты» продолжением репрессий, связанных с протестом. Режим превратил в обыденность практику чистки профессиональных кадров в различных сферах, пытаясь тем самым подавить легитимный протест, происходящий в стране, запугать и подчинить людей. АМЮГ расценивает этот факт как очередную попытку «Грузинской мечты» установить контроль над сферой искусства и уволить с должностей всех, кто партийно нелоялен.



Это цензура творческой свободы. АМЮГ выражает поддержку и солидарность Давиду Доиашвили и актерам Музыкально-драматического театра имени Васо Абашидзе», — говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии.



Для справки, Министерство культуры, поясняя причины увольнения Давида Доиашвили, заявило, что, несмотря на «неоднократные предупреждения» со стороны ведомства, руководство «Профессионального государственного театра музыкальной комедии и драмы имени Васо Абашидзе» не выполняет обязанности, предусмотренные его учредительными целями, а творческий процесс в театре приостановлен несколько месяцев.





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