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В Тбилиси прошла встреча представителей МИД Грузии, Азербайджана и Армении
17.04.2025 14:09
В Тбилиси состоялась трехсторонняя встреча представителей МИД Грузии, Азербайджана и Армении на уровне заместителей министров иностранных дел трех стран. Встречу открыла Мака Бочоришвили министр иностранных дел Грузии, легитимность которой не признает пятый президент, оппозиция и значительная часть общественности. Бочоришвили рассказала о стратегической роли Южного Кавказа, потенциале региона и форматах сотрудничества, сообщают в МИД Грузии:
«То, что нас объединяет и что собрало нас сегодня за этим столом – это искреннее желание Грузии внести свой вклад в развитие регионального сотрудничества и определение общих интересов. Южный Кавказ – регион стратегического значения с огромным потенциалом, который мы можем реализовать вместе.
Обмен нашими взглядами на регион и изучение возможностей трехстороннего сотрудничества очень своевременны и в то же время крайне необходимы», — отметила Бочоришвили.
Трехсторонняя встреча прошла в закрытом формате с участием заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия, заместителем главы МИД Азербайджана Эльнура Мамедова и замглавы МИД Армении Ваана Костаняна, а также других членов делегаций.
Основная цель встречи – обмен общими интересами и взглядами трех стран по направлениям, «которые будут способствовать укреплению взаимовыгодного, практического, трехстороннего сотрудничества между странами в целях процветания, стабильности и устойчивого развития региона», отмечают в МИД Грузии:
«Трехсторонняя встреча министерств иностранных дел не противоречит и не заменяет какой-либо другой существующий формат сотрудничества, а скорее представляет собой дополнительные усилия трех соседних стран по построению конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в заявлении ведомства.
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