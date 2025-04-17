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Тбилисский городской суд оштрафовал журналиста «Индиго» Сабу Сордия на 2500 лари


17.04.2025   14:22


Журналист издания «Индиго» Саба Сордия оштрафован Тбилисским городским судом на 2500 лари.

Данное решение вынес судья Звиад Цеквава.

Как заявил журналист Саба Сордия после заседания, он намерен обжаловать решение судьи.

Для справки, 6 апреля полиция задержала журналиста издания «Индиго» Сабу Сордия в административном порядке по статье 173, которая подразумевает неповиновение законному требованию сотрудника полиции.


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