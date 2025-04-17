

Саакашвили: Рада очень своевременно продлила военное положение

17.04.2025 14:24





Верховная Рада Украины очень своевременно продлила военное положение, считает третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



«Рада очень своевременно продлила военное положение и мобилизацию. Дело в том, что постоянные разговоры о перемирии не только лишены смысла, но и вредны. Они бессодержательны, потому что Путин не просто не хочет, но и не в силах остановить боевые действия, поскольку это разрушит его власть. Следовательно, постоянные разговоры о перемирии расслабляют ВСУ: солдаты начинают думать о возвращении домой, строят планы – и все это подрывает боевой дух. Имитация нормализации при ее фактическом отсутствии и требованиях проведения скорых выборов могут привести лишь к появлению украинской "Грузинской мечты" и украинского Иванишвили, которые начнут расшатывать ситуацию изнутри.



Мое глубокое убеждение: армия агрессора – на грани краха, и нам следует дождаться этого момента, а не начинать внутренние противостояния.



Говорю это как фактический пленник страны-оккупанта и как человек, который ненавидит войну, но еще больше – капитуляцию», - заявляет Саакашвили.





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