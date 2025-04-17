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Кавелашвили подписал репрессивный закон о грантах


17.04.2025   15:15


Президент Михаил Кавелашвили подписал поправки к законодательству, согласно которым граждане Грузии и организации больше не смогут получать иностранные гранты без предварительного согласия правительства. Документ был одобрен спустя сутки после того, как парламент, контролируемый «Грузинской мечтой», утвердил его в третьем чтении в ускоренном режиме.

Поправки внесены в закон «О грантах». Теперь за получение зарубежного финансирования без разрешения властей получателю грозит штраф в двойном размере гранта. Исключение сделано только для средств, выделенных на образование, научную деятельность за границей и поддержку спортивных ассоциаций.

Контролировать исполнение закона поручено Антикоррупционному бюро при правительстве.

1 апреля парламент также принял ещё два резонансных закона:

аналог американского закона FARA, который вводит уголовную ответственность за сокрытие иностранного финансирования и распространяется на физических лиц;
поправки в закон о вещании, устанавливающие новые стандарты подачи информации на телевидении.
В правящей партии заявляют, что эти шаги направлены на защиту государственных институтов от «вмешательства извне» и попыток дестабилизации. Однако критики считают, что власти борются с неугодными СМИ и НПО.

Реакция Запада не заставила себя ждать. Верховный представитель ЕС по международным делам Кая Каллас назвала закон «репрессивным» и предупредила, что вкупе с другими инициативами он «сжимает пространство для гражданского общества и подрывает статус Грузии как кандидата на вступление в ЕС».


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