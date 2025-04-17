

Международные отклики на принятие поправок в Закон о грантах

17.04.2025 16:48





Парламент «Грузинской мечты» 16 апреля в третьем и окончательном чтении принял поправки к Закону о грантах, которые требуют от иностранных доноров получать одобрение правительства перед выдачей средств местным организациям. Согласно поправкам, для выдачи гранта грантополучателю необходимо согласие правительства Грузии или уполномоченного им лица/органа. Поправки вступили в силу сразу после их подписания избранным «Грузинской мечтой» президентом Михаилом Кавелашвили.



Принятие поправок вызвало критику со стороны европейских и американских партнеров Грузии, которые выразили обеспокоенность тем, что изменения носят репрессивный характер и еще больше ограничивают независимые голоса в Грузии.



«Civil Georgia» предлагает международные отклики относительно принятия поправок:



Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения: «Глубоко сожалею об этом очередном шаге властей Грузии, который еще больше отдаляет от ценностей и стандартов ЕС. Принятый сегодня закон еще больше сократит гражданское пространство и усилит существующие репрессии. Подобные шаги противоречат демократическим принципам и должны быть отменены».



Кая Каллас, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президент Еврокомиссии: «Сегодня Грузия приняла закон, который еще больше сократит гражданское пространство. Закон, принятый в спешке и без консультаций, дополняет недавнее репрессивное законодательство. Эти шаги подрывают статус Грузии как страны-кандидата в ЕС и ее основополагающие демократические принципы».



Раса Юкнявичене, литовский депутат Европарламента: «Грузия все глубже погружается в авторитаризм. Закон, навязанный «Грузинской мечтой», вынуждает международных доноров получать одобрение правительства, прежде чем финансировать НПО, СМИ или гражданские группы. Никакая помощь ЕС или иностранная помощь не сможет достичь независимых голосов, если тот самый режим, который пытается заставить их замолчать, не согласится на это».



Сенатор США Джинн Шахин: «Ускоренное принятие «Грузинской мечтой» очередного законопроекта, направленного на подавление деятельности неправительственных организаций, является очередным шагом, выходящим за рамки демократического будущего грузинского народа. Политические лидеры не должны бояться грузинского народа. Грузинское гражданское общество — это определенно независимый игрок».



Министерство иностранных дел Норвегии: «Норвегия глубоко обеспокоена поправками в Закон Грузии о грантах, которые превращают его в механизм государственного контроля, подрывающий автономию и независимость грузинского гражданского общества. Мы требуем его отмены».



Рихардс Колс, депутат Европарламента от Латвии: «Грузия погружается в авторитаризм. Новый закон «Грузинской мечты» блокирует иностранную помощь НПО, СМИ и группам гражданского общества — если только режим, который пытается заставить его замолчать, не согласится. Это захват государства, в точности соответствующий правилам игры Лукашенко. Европарламент признал выборы в Грузии 2024 года незаконными и призвал провести новые выборы в течение года. ЕС должен действовать: санкции, полная перезагрузка политики и никаких иллюзий относительно намерений «Грузинской мечты».



Натали Луазо, французский депутат Европарламента: «Уважаемая Кая Каллас, демократический коллапс Грузии слишком долго оставался безнаказанным. Мы должны выступить вместе с грузинским народом против распространяющейся тирании. Если мы не будем действовать, почему они должны нам доверять?».





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