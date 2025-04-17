

Россия очень хочет восстановить дипотношения с Грузией, но без деоккупации ее территорий

17.04.2025 17:10





Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет».



Представительница МИД РФ также отметила, что Москва в отношениях с Тбилиси приходится иметь дело с «чудовищным наследием» времен президентства Михаила Саакашвили. По ее словам, Россия в последние годы пошла на существенные шаги в отношениях с Грузией, восстановив прямое авиасообщение между странами и безвизовый режим для граждан Грузии.



Ранее замглавы МИД РФ Сергей Галузин в интервью «Известиям» заявил, что они готовы восстанавливать дипотношения с Грузией, если соответствующий сигнал поступит из Тбилиси. Однако дипломат подчеркнул, что принятие Москвой решения по Абхазии и Цхинвальскому региону «пересмотру не подлежат».



На заявление Галузин ответил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, Тбилиси будет готов к восстановлению дипломатических отношений с Москвой только после разрешения вопроса оккупированных территорий.



«Существует только одно препятствие для восстановления отношений между Грузией и Россией — это оккупация Россией грузинских территорий. Россия может очень легко устранить этот барьер. Конечно же, как только мы увидим шаги по устранению барьера, восстановление этих отношений станет возможным», — сказал он.





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