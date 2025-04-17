

Зурабишвили встретилась с представителями оппозиционных партий

17.04.2025 17:13





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с представителями оппозиции. Оппозиционные политики говорят, что на встрече обсуждались текущие вопросы и планы Платформы сопротивления.



По их словам, среди обсуждаемых вопросов были репрессии, которые, по их заявлению, в данном случае коснулись руководителя театра имени Васо Абашидзе Давида Доиашвили.



Оппозиционные политики также говорят, что на встрече речь не шла о выборах самоуправления 2025 года.



« Мы обсудили текущие вопросы и планы Платформы сопротивления. Мы предложим обществу встречи и сообщим, когда будет конкретная дата. Выборы самоуправления не являются вопросом наших обсуждений», - заявил один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе телекомпании «Формула».



«Сегодня, естественно, мы говорили о театре и репрессиях. О формах поддержки солидарности и внешних вопросах. Это текущие, повседневные вопросы», - сказала «Формуле» одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.





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