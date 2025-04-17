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Манана Кобахидзе об избрании председателя КС: Не было никакой другой альтернативы


17.04.2025   17:47


«Не было никакой другой альтернативы, никакого конкурента. Ни один другой судья не выдвинул свою кандидатуру», заявила судья Конституционного суда Грузии Манана Кобахидзе.

По ее словам, председатель Конституционного суда избирается сроком на 5 лет.

«Мы избрали этого человека, и он будет судьей Конституционного суда. Не было другого кандидата, никакой другой судья не выдвигал его кандидатуру, был один кандидат, и именно поэтому мы представили его».

У меня скоро закончится время. Председатель избирается на 5-летний срок, а мне осталось около года и 9 месяцев.

«Другой альтернативы не было, конкурентов не было», — заявила Манана Кобахидзе в интервью «Формуле ТВ».

Председателем Конституционного суда избран Реваз Надарая. Он будет занимать эту должность в течение 5 лет.


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