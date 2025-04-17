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Манана Кобахидзе об избрании председателя КС: Не было никакой другой альтернативы
17.04.2025 17:47
«Не было никакой другой альтернативы, никакого конкурента. Ни один другой судья не выдвинул свою кандидатуру», заявила судья Конституционного суда Грузии Манана Кобахидзе.
По ее словам, председатель Конституционного суда избирается сроком на 5 лет.
«Мы избрали этого человека, и он будет судьей Конституционного суда. Не было другого кандидата, никакой другой судья не выдвигал его кандидатуру, был один кандидат, и именно поэтому мы представили его».
У меня скоро закончится время. Председатель избирается на 5-летний срок, а мне осталось около года и 9 месяцев.
«Другой альтернативы не было, конкурентов не было», — заявила Манана Кобахидзе в интервью «Формуле ТВ».
Председателем Конституционного суда избран Реваз Надарая. Он будет занимать эту должность в течение 5 лет.
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