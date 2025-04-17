

Минобразования публикует заявление о преподавании в школах китайского языка

17.04.2025 17:59





Первый иностранный язык, который обязателен для всех учащихся, это английский язык - изучение второго иностранного языка начинается с 5 класса и он может быть любым, который выберет учащийся/родитель по собственному желанию, - об этом говорится в заявлении Министерства образования, науки и молодежи Грузии.



По их данным, сейчас китайский язык преподается как дополнительная дисциплина в 15 школах.



«С целью информирования общественности сообщаем, что согласно национальному учебному плану, первый иностранный язык, который обязателен для всех учащихся и изучается с первого по 12 класс, это английский язык.



Изучение второго иностранного языка начинается с 5 класса и он может быть любым, который выберет ученик/родитель по собственному желанию.



Школа обязана предложить учащимся на выбор как минимум два иностранных языка.



На сегодняшний день школьники имеют возможность выбрать французский, немецкий, итальянский, турецкий и другие языки.



В случае изучения любого языка министерство обязано подготовиться соответствующим образом - утвердить программы, разработать учебники, провести подготовку учителей и обеспечить учебный процесс в соответствии со стандартами.



На данном этапе китайский язык преподается в 15 школах как дополнительная услуга. Поскольку спрос на его изучение растет, в сотрудничестве с кафедрой синологии Тбилисского государственного университета начнется работа над созданием соответствующего стандарта.



Наша цель - предложить учащимся разнообразный выбор и, параллельно с углублением знания грузинского языка, способствовать развитию у подростков умения коммуникации как минимум на двух иностранных языках», - говорится в заявлении.





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